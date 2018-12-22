Kia рассекретила подробности дизайна нового внедорожника Telluride

Американский офис компании Kia опубликовал новые подробности относительно дизайна своей новой модели – большого внедорожника Telluride. Новинка станет первым в истории южнокорейского бренда полноразмерным внедорожником премиального уровня. Презентация серийного Telluride состоится в январе 2019 года на автомобильной выставке в Детройте (NAIAS-2019).

Судя по снимку, сделанному пресс-службой Kia, автомобиль получит L-образные задние фонари, а остальные решения в экстерьере новинки будут почерпнуты с дизайна последних моделей компании.

Напомним, что ранее стало известно о возможности выхода нового вседорожника Kia Telluride на российский авторынок, однако предварительные даты появления новинки в нашей стране пока не определены.