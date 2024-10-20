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Раскрыты главные новинки Volkswagen 2025 года

Их оказалось сразу 5

Текст: Ростислав Архипов
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Грядущий 2025 год станет важным для немецкого автопроизводителя Volkswagen. Ему предстоит представить сразу несколько ключевых новинок и попытаться изменить не самую радужную ситуацию, в которой оказалась компания. 

Бренд из Вольфсбурга уже объявил о новых поколения двух своих бестселлеров, которые представят в 2025 году – T-Roc и Transporter. Но это далеко не все новинки VW, которые появятся в ближайшее время.

Портал «Motor1» назвал весь список новых моделей Volkswagen, которые дебютируют в 2025 году, включив в него самый бюджетный электрический кроссовер немецкой марки.

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VW ID.2

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Volkswagen ID.2

Несмотря на то, что выход этой модели был запланирован на 2026 год, первая статическая презентация серийного ID.2 состоится уже в следующем году. Преемник Polo будет построен на платформе MEB Entry. Максимальная мощность машины составит 255 л.с., а запас хода будет равен примерно 450 километрам.

Volkswagen Tyron

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Volkswagen Tyron 2025

Новый VW Tyron по своей сути является преемником семиместного Tiguan Allspace. В дизайне машины можно увидеть параллели с новым Tiguan и Skoda Kodiaq, особенно если обратить внимание на высокую переднюю часть машины и заднюю секцию со сплошной светодиодной перекладиной. 

В продажу Tayron поступит в начале 2025 года и будет комплектоваться семью вариантами двигателей мощностью от 150 до 272 лошадиных сил. 

Volkswagen T-Roc

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Volkswagen T-Roc 2025

Второе поколение бюджетника T-Roc вновь будет базироваться на платформе MQB, как и в случае с Golf, который недавно подвергся рестайлингу.

Компакт сохранит бензиновые моторы мощностью 115 и 150 лошадиных сил, а также мягко-гибридные силовые установки. 

Volkswagen Transporter и VW Caravelle

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Volkswagen Transporter 2025

Линейка коммерческих автомобилей «Фольксваген» в 2025 году пополнится новыми моделями Transporter и Caravelle на базе Ford, представленными в сентябре на выставке в Ганновере. Продавать машины будут с тремя турбодизельными моторами мощностью 110, 150 и 170 лошадиных сил, подключаемым гибридом на 232 «силы» и тремя электрическими силовыми агрегатами на 136, 218 и 286 л.с. с батареей емкостью 64 кВт/ч.

Источник:Motor1
Фото:Volkswagen

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