Nissan представил хардкорный вариант пикапа Frontier для охоты и рыбалки

Фото: Nissan

Nissan не имеет дефицита во внедорожных моделях, но недавно в и без того широком портфолио японского автопроизводителя появилась специальная версия пикапа Frontier, созданная для охотников и рыбаков, а также любителей активного отдыха. Речь идет о проекте Trailgater, который разработали специалисты «Ниссан» с компанией Music City Trucks.

Автомобиль отличается от обычного Frontier множеством аксессуаров пакета Nismo Off-Road: от модернизированной лифтованной подвески до специального выхлопа, наличия экспедиционного багажника на крыше, вспомогательных фонарей и 17-дюймовых колес с функцией бидлокинга.

Фото: Nissan

Перемещаться по грязи хардкорной версии Frontier помогают «зубастые» покрышки Yokohama Geolandar M/T.

Получившийся автомобиль примечателен тем, что обладает необычным оснащением внутри. В салоне пикап оборудован напольным стеллажем, который был оснащен двумя 43-дюймовыми телевизорами, а также звуковой панелью.

Они соединены системой выдвижных ящиков Decked, в которой находится пропановый гриль и охладитель Dometic. Кроме него в Trailgater можно рассчитывать на специальный литиевый аккумулятор, холодильник и комплект Starlink для трансляций футбольных матчей в глуши. В арсенал автомобиля также входит 180-ваттная складная солнечная панель и раскладная кухонная станция с раковиной.

Фото: Nissan

Технические характеристики машины упомянуты не были, но обычный пикап комплектуется 3,8-литровым двигателем V6 мощностью 310 л.с и 381 Нм момента. Связку ему составляет 9-скоростной «автомат» и система полного привода.

Официальная премьера новинки Nissan состоится на выставке Sema Show в ноябре.