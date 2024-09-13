Volkswagen тестирует Multivan с совершенно новым двигателем, который достанется Tiguan

Volkswagen Multivan является одним из самых популярных полноразмерных минивэнов на планете. Бестселлер, за плечами которого многочисленные коммерческие успехи, периодически подвергается небольшим модернизациям. К примеру, недавно из его гаммы исчезла подключаемая гибридная версия.

Судя по новостям, пришедшим из Испании, это временное решение. Вскоре немецкая марка вернет PHEV-вариант в гамму Multivan, причем с совершенно новым двигателем. Тесты машины, оборудованной этим мотором, уже идут полным ходом в Европе.

Фотошпионы издания «Motor.es» на днях запечатлели тестовый мул будущего Volkswagen Multivan eHybrid с полным приводом. В нем немцы решили объединить свою новую технологию подключаемого гибрида с тягой 4Motion. Новая силовая установка в таком виде впоследствии должна перекочевать на другие модели компании, в том числе на Volkswagen California и даже на бестселлер Volkswagen Tiguan.

Инсайдеры пишут, что под капотом тестового экземпляра «Мультивэна» был установлен 1,5-литровый бензиновый мотор TSI Evo с четырьмя цилиндрами. ДВС идет в комплекте с литий-ионной батареей, обеспечивающей машине запас хода исключительно на электротяге около 100 километров. Ключевым в аспекте этой силовой установки является система полного привода 4Motion.

В связке с 6-скоростной роботизированной трансмиссией DSG с двойным сцеплением максимальная отдача силового агрегата должна составить 245 лошадиных сил.

Утверждается, что новый Multivan eHybrid 4Motion будет официально анонсирован до конца этого года, но продажи машины начнутся не раньше 2025-го.