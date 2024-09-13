ДомойАвтоновости сегодняVolkswagen тестирует Multivan с совершенно новым двигателем, который достанется Tiguan

Volkswagen тестирует Multivan с совершенно новым двигателем, который достанется Tiguan

Раскрыты подробности

Текст: Михаил Романченко
volkswagen multivan ehybrid 4motion fotos espia 2024104223 1726220089 2

Volkswagen Multivan является одним из самых популярных полноразмерных минивэнов на планете. Бестселлер, за плечами которого многочисленные коммерческие успехи, периодически подвергается небольшим модернизациям. К примеру, недавно из его гаммы исчезла подключаемая гибридная версия.

Судя по новостям, пришедшим из Испании, это временное решение. Вскоре немецкая марка вернет PHEV-вариант в гамму Multivan, причем с совершенно новым двигателем. Тесты машины, оборудованной этим мотором, уже идут полным ходом в Европе. 

Фотошпионы издания «Motor.es» на днях запечатлели тестовый мул будущего Volkswagen Multivan eHybrid с полным приводом. В нем немцы решили объединить свою новую технологию подключаемого гибрида с тягой 4Motion. Новая силовая установка в таком виде впоследствии должна перекочевать на другие модели компании, в том числе на Volkswagen California и даже на бестселлер Volkswagen Tiguan.

Читают на Daily-Motor.Ru
volkswagen multivan ehybrid 4motion fotos espia 2024104223 1726220092 6

Инсайдеры пишут, что под капотом тестового экземпляра «Мультивэна» был установлен 1,5-литровый бензиновый мотор TSI Evo с четырьмя цилиндрами. ДВС идет в комплекте с литий-ионной батареей, обеспечивающей машине запас хода исключительно на электротяге около 100 километров. Ключевым в аспекте этой силовой установки является система полного привода 4Motion.

volkswagen multivan ehybrid 4motion fotos espia 2024104223 1726220098 12

В связке с 6-скоростной роботизированной трансмиссией DSG с двойным сцеплением максимальная отдача силового агрегата должна составить 245 лошадиных сил. 

Утверждается, что новый Multivan eHybrid 4Motion будет официально анонсирован до конца этого года, но продажи машины начнутся не раньше 2025-го. 

Фото:Motor.es

Интересное по теме:

Самое популярное на сайте:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+