В это трудно поверить, но у этого автомобиля из 2000-х годов на приборной панели была ваза



За последние десятилетия оснащение автомобилей сильно изменилось. Когда-то самой технологичной вещью, которую могла предложить машина, считалось радио или кондиционер. Однако теперь авто – это гаджет на колесах. Внутри него можно найти большие экраны, а также передовые системы и функции, которыми можно управлять даже удаленно с помощью смартфона.

Какие-то системы хорошо известны, тогда как другие остаются незамеченными. Впрочем, необычности в них немного, чего не скажешь об одной «фишке» некогда популярного хэтчбека из 2000-х.

Речь идет о Volkswagen New Beetle, в салоне которого была предусмотрена настоящая ваза. Машина представляла собой современное переосмысление классического VW Beetle, была запущена в 1998 году (Type 9C).

Поскольку VW Beetle был иконой популярного движения хиппи, возникшего в 60-х годах прошлого столетия в Штатах, дизайнеры компании захотели добавить частичку его ауры в новый автомобиль.

В результате в New Beetle появилась ваза, расположенная справа от рулевого колеса. Она находилась на передней панели и состояла из пластиковой емкости, в которую можно было налить воду и опустить в нее один или несколько цветков.

Несколько часто этот элемент интерьера использовался по назначению неизвестно, но он, безусловно, стал одним из самых необычных и непрактичных диковинок, которые применялись в автомобилях 2000-х годов.