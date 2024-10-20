WhatCar назвал самые крепкие автомобили

Toyota Aygo. Фото: Toyota

Британский портал «WhatCar» то и дело публикует различные исследования в области надежности автомобилей. Недавно журналисты из «Туманного Альбиона» выложили собственный ТОП самых крепких машин. При его формировании учитывалось количество страховых случаев, о которых заявили местные владельцы автомобилей.

Рейтинг оказался интересен тем, что в него вошло немало машин, которые раньше редко считались надежными.

Открыл ТОП-8 компакт-кар Mini Convertible образца 2016-2024 года. Марка, принадлежащая концерну BMW и почти никогда не фигурирующая в списках самых безотказных авто, удостоилась рейтинга надежности в 99,2 процента.

Еще лучше обстояли дела по низкому числу отказов с автомобилями Skoda Octavia (2013-2020), Porsche 718 Boxster Cayman (2016 – настоящее время), а также с Lexus ES (2018-настоящее время) и Kia Picanto (2017-2024), заработавших оценку надежности в 99,3%.

Бронза в ТОП-е досталась кроссоверу Audi Q2 (2016-настоящее время) с уровнем надежности в 99,5%. Серебро британцы присвоили Mini Countryman (2017-2024) с результатом в 99,7%, а золотом удостоили японский компактный хэтчбек Toyota Aygo (2021-настоящее время), который получил идеальный 100-процентный рейтинг надежности.