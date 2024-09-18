Новейший бюджетный компакт-кроссовер VW показан на первых изображениях

Volkswagen разрабатывает новый компактный кроссовер, который будет продаваться на развивающихся рынках. Машина расположится в иерархии бренда на ступеньку ниже моделей T-Cross и Nivus и будет бороться за покупателей с Renault Kardian и Fiat Pulse. Как предстоит выглядеть этой новинке накануне показал дизайнер портала «Motor1» Ренато Аспромонте.

Кроссовер, который сейчас проходит под заводским наименованием A0, по мнению автора изображений может иной язык дизайна по сравнению с моделями T-Cross и Nivus.

Спереди автомобиль примерит на себя полностью светодиодные фары, но не получит подсветку решетки радиатора, которую заменит простая хромированная полоса. На его бампере появится широкая черная область, напоминающая этот же элемент декора в европейском Tiguan, а боковые линии машины и вовсе будут срисованы почти на 100-процентов с этого же бестселлера.

Колесные арки новинки прикроет стандартная для современных кроссоверов пластиковая обшивка, а задние фонари будут соединены между собой черной планкой, проходящей через всю пятую дверь.

В качестве платформы новый компакт-кроссовер VW задействует модульную архитектуру MQB-A0. Его длина может составить 4-метра, а расстояние между осями окажется равно 2,5-метрам.

Под капотом «паркетник» A0 почти наверняка будет использовать литровый бензиновый мотор с турбонаддувом, а также 1,5-литровый турбобензиновый агрегат, который положен для нового кроссовера Taos. На полный привод в случае с ним рассчитывать не приходится – для покупателей предложат только вариант 2WD.

Премьера новинки может состояться в последние месяцы 2024 года.