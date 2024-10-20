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Новый электрический кроссовер BMW iX3 (2025) раскрылся внешне и технически

Но пока неофициально

Текст: Алексей Шмидт
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BMW твердо верит в возможность сочетания различных трансмиссий и до сих пор упаковывала их практически одинаково. Но ситуация меняется, и поэтому следующий iX3 будет иметь совершенно другой внешний вид, чем новый X3.

Портал «Autoweek» выложил рендеры нового iX3 2025, а также раскрыл об этой новинке баварской марки свежие подробности.

Голландские журналисты пишут, что на этот раз BMW хочет разделить X3 и iX3, сделав из последнего уникальную модель как внешне, так и технически.

Читают на Daily-Motor

На неофициальных рендерах машина выглядит совершенно непохожей на своего родственника с ДВС и больше походит на концепт-кар BMW Vision Neue Class. 

Новый BMW iX3. Рендер: Autoweek

Построить будущий iX3 хотят на совершенно новой платформе, предназначенной исключительно для электромобилей. Причем так, что автомобиль не будет иметь совершенно ничего общего с простым X3.

Внешне «батарейной тройке» предстоит примерить на себе более простые линии кузова, а также получить меньше излишеств в декоре и более узкую псевдорадиаторную решетку. 

Длина «паркетника» составит примерно 4,8-метра, а колесная база машины достигнет почти 3 метров. Благодаря увеличению расстояние между осями баварским инженерам удастся интегрировать тяговый аккумулятор в пол еще более эффективно, чем было в предыдущем iX3, сэкономив внутреннее пространство для пассажиров. 

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Новый BMW iX3. Рендер: Autoweek

В Мюнхене обещают, что аккумуляторы в моделях Neue Klasse можно будет заряжать примерно на 30 процентов быстрее, а запас хода будет расти примерно с такой же скоростью. 

Ранее в этом году генеральный директор BMW заявил, что на практике можно рассчитывать на подзарядку около 300 километров запаса за десять минут. Запас хода нового BMW iX3, вероятно, составит около 600 км.

Презентация электрической новинки «БМВ» запланирована на конец 2025 года. 

Источник:Autoweek

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