Рынок пилотов Формулы-1: босс Audi встретился с Миком Шумахером перед Гран При США в Остине

Мечта Мика Шумахера, сына 7-кратного чемпиона мира, вернуться на стартовую решетку Формулы-1 в следующем сезоне не угасла. И, похоже, у немца действительно появился шанс занять последнее вакантное место до того, как будет утвержден состав всех пилотов Ф-1 2025 года.

В Sauber, который с 2026 года станет заводской командой Audi, еще не определились, кто будет напарником Нико Хюлкенберга. На это место претендовал действующий гонщик швейцарской конюшни Вальтери Боттас, но в преддверии Гран При США в Остине нынешний руководитель «Заубера» (Kick Sauber) Матиа Бинотто, назначенный главным операционным и техническим директором «Ауди» провел неожиданную встречу с Миком Шумахером.

Журналисты «Sky Germany» спросили у швейцарца, о чем он говорил с сыном 7-кратного чемпиона мира, на что Бинотто ответил следующее:

«Я сказал ему, что пока ничего не решено. Но на данный момент я не могу поделиться об этом никакими подробностями. Мы хорошо с ним ладим, но решение должно быть не эмоциональным, а основанном на разуме».

Вместе с тем, нынешний гонщик Kick Sauber Вальтери Боттас не теряет надежды остаться в нынешней команде.

В интервью «Motorsport Week» в Техасе финн рассказал, что ведет переговоры с руководством его конюшни на еженедельной основе, знает условия, которые ему предлагают, и просто ждет «зеленого света».