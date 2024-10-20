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Рынок пилотов Формулы-1: босс Audi встретился с Миком Шумахером перед Гран При США в Остине

Матиа Бинотто раскрыл, о чем говорил с сыном 7-кратного чемпиона мира

Текст: Алексей Шмидт
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Мечта Мика Шумахера, сына 7-кратного чемпиона мира, вернуться на стартовую решетку Формулы-1 в следующем сезоне не угасла. И, похоже, у немца действительно появился шанс занять последнее вакантное место до того, как будет утвержден состав всех пилотов Ф-1 2025 года. 

В Sauber, который с 2026 года станет заводской командой Audi, еще не определились, кто будет напарником Нико Хюлкенберга. На это место претендовал действующий гонщик швейцарской конюшни Вальтери Боттас, но в преддверии Гран При США в Остине нынешний руководитель «Заубера» (Kick Sauber) Матиа Бинотто, назначенный главным операционным и техническим директором «Ауди» провел неожиданную встречу с Миком Шумахером. 

Журналисты «Sky Germany» спросили у швейцарца, о чем он говорил с сыном 7-кратного чемпиона мира, на что Бинотто ответил следующее:

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«Я сказал ему, что пока ничего не решено. Но на данный момент я не могу поделиться об этом никакими подробностями. Мы хорошо с ним ладим, но решение должно быть не эмоциональным, а основанном на разуме». 

Вместе с тем, нынешний гонщик Kick Sauber Вальтери Боттас не теряет надежды остаться в нынешней команде.

В интервью «Motorsport Week» в Техасе финн рассказал, что ведет переговоры с руководством его конюшни на еженедельной основе, знает условия, которые ему предлагают, и просто ждет «зеленого света». 

Источник:Crash

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