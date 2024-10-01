Volkswagen сделал из седана и кроссовера странный пикап

Amarok далеко не единственный пикап в гамме немецкого автопроизводителя Volkswagen. В Латинской Америке компания продает меньший по размерам утилитарник Saveiro. Но в Индии этой модели нет. Заполнить этот пробел взялись студенты, которые при поддержке VW и Skoda создали новый альтернативный пикап Volkswagen.

Как можно заметить на опубликованных фото, машина разрабатывалась не с нуля. Она заимствует многие элементы из существующих моделей компании.

В реальности новинка основана на двух автомобилях – кроссовере Taigun и седане Virtus. Чтобы снизить затраты, молодые инженеры, участвовавшие в проекте, задействовали как можно больше легкодоступных компонентов и пошли на некоторые компромиссы в конструкции машины.

Впрочем, позаимствовать у актуальных моделей VW Group удалось далеко не все, поэтому часть деталей пришлось создавать с нуля на 3D-принтере. Чтобы придать пикапу вид прочности, студенты добавили ему шноркель, расширители крыльев и множество пластиковых накладок на кузове. Машина на снимках выглядит высокой и обладает светодиодной светотехникой, а ее борта оформлены красивой графикой.

Технические характеристики Pickup Truck (именно так называют получившийся автомобиль разработчики) не приводятся. О том, чтобы отправить его в серийное производство речи не идет. Машина представляет собой демонстрационный экземпляр и будет выставлена в одном из технических университетов в Индии.