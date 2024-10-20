Что будет с двигателем, если заливать в радиатор водопроводную воду (на примере мотора Nissan)

Автомеханик, работающий на YouTube-канале «I Do Cars», взял на разбор двигатель спортивного Nissan 240SX 1995 года, чтобы выяснить, что вывело его из строя. Известно, что машина успела пробежать с ним порядка 370 тысяч километров, но в определенный момент попала в аварию. Но ее мотор находился в едва рабочем состоянии еще до ДТП.

В рамках «препарирования» 2,4-литровый двигатель Nissan KA24DE подвергся полноценной переборке, в ходе которой популярный автомеханик наглядно показал, что может быть, если вместо охлаждающей жидкости использовать только воду.

Признаки проникновения воды в места, где ее быть не должно, проявились еще в самом начале, когда на свечах зажигания нашлась неприятная оранжевая слизь и минеральные отложения.

Но копая внутрь стало очевидно, что этот двигатель на постоянной основе охлаждался обычной водопроводной водой вместо того, чтобы использовать такой способ в качестве временной меры.

По словам эксперта, минералы, обнаруженные в воде, в конечном счете вызвали реакцию с железом и алюминием в двигателе, что привело к появлению оранжевого ржавого осадка. Тот в конечном счете засорил охлаждающие каналы, что привело к проблемам с перегревом мотора и выходу из строя прокладки головки блока.

Но на этом неприятности не закончились. Внутри двигатель заржавел практически полностью – ржавчиной покрылся даже его коленвал.

Резюмируя блогер с канала «I Do Cars» отметил, что при использовании правильной охлаждающей жидкости таких проблем с мотором Nissan никогда бы не произошло. По его мнению, заливка водопроводной воды в радиатор, безусловно, может сработать в крайнем случае, но использовать ее постоянно в радиаторе может быть опасно для двигателя.