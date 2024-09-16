«Жук» из мультивселенной: в Китае продают поддельные Volkswagen Beetle из углепластика

Китайский автопром долгое время был известен своими несуразными копиями популярных автомобилей, но впоследствии отошел от это традиции. Впрочем, отдельные эпизоды такого плагиата все еще встречаются в «Поднебесной». На этот раз в основу аналогичного проекта лег никто иной как Volkswagen Beetle.

Разработчиком машины является местная компания Wecan, базирующаяся на полпути между Пекином и Шанхаем. Бренд специализируется в первую очередь на производстве прицепов и фудтраков на основе моделей прошлого.

Одной из новинок этой марки, которая недавно поступила в продажу, стал хэтчбек Wecan Beetle. Машина представляет собой низкокачественную копию оригинального VW Beetle. Корпус автомобиля был изготовлен из цельного стеклопластикового блока, который соединяет крылья с центральным корпусом и объединяет их в единую отливку.

Визуально 2-дверка напоминает немецкую модель 1968 года, а также совпадает по габаритам с настоящим Beetle на 100 процентов. Но на этом всё.

Судя по фотографиям, машина поставляется с полноценной системой освещения, но со странными креплениями, а дверные ручки на кузове смотрятся непропорционально большими и выполнены они из материала, который выглядит некачественно.

Оригинальная решетка для охлаждения двигателя под задним стеклом закрыта, сделаны из стеклопластика и покрашены в серебристый цвет, а двери крепятся с помощью обычных петель и не соответствуют размеру машины.

Самое странное из всего этого – кузов автомобиля кажется значительно выше шасси, а колеса и шины выступают за пределы крыльев.

Внутри Wecan еще меньше похож на настоящий VW Beetle. У машины ровный пол без центрального тоннеля, упрощенная передняя панель и есть небольшой цифровой дисплей, а сиденья обиты искусственной кожей и выглядят чересчур плоскими.

Установленный сзади электродвигатель питается от пачки обычных свинцово-кислотных аккумуляторов. В такой конфигурации машина способна разгоняться до 35 км/ч и проезжать на одном заряде до 80 км.

Что самое забавное, «Жук» из мультивселенной недешев. В Китае за его экспортную версию просят 7 тысяч 513 долларов или примерно 685 тысяч рублей, но если заказать более 5 таких машин их цена составит 7 тысяч долларов каждая (640 тысяч рублей).