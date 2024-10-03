Составлен список автопроизводителей с самыми безотказными двигателями (с примерами)

Двигатель – это пламенное сердце автомобиля. Надежные силовые агрегаты обеспечивают машинам мощность, эффективность и производительность на протяжении многих тысяч километров, позитивным образом влияют на их плавность хода и снижают затраты на техническое обслуживание.

Портал «Motorbiscuit» составил список из 15 автопроизводителей, двигатели которых способны служить на протяжении многих лет и долгой дистанции.

Компанией, делающей самые безотказные двигатели, была названа Toyota. Эксперты отметили ее рядные 2,5-литровые моторы, устанавливаемые в Camry и RAV4, известные своей пуленепробиваемой прочностью и минимальными потребностями в ремонте.

Серебро досталось Honda в частности с ее моторами K-серии (включая K20 и K24), популярные не только благодаря своей производительности, но еще и отменной надежностью.

Замкнул тройку лучших Lexus. Авторы рейтинга похвалили его 3,5-литровый двигатель V6 и 5-литровый мотор V8 за мощность, а также долговечность, которая позволяет без каких-либо проблем преодолевать более 400 тысяч километров пробега.

В ТОП-15 также были включены такие автопроизводители как:

Subaru (за 2,5-литровый оппозитник моделей Outback и Forester)

Mazda (за 2- и 2,5-литровые атмосферные «четверки» Skyactive)

Ford (за 3,5-литровый мотор EcoBoost V6)

Mercedes-Benz (за 3-литровые «шестерки» и 4-литровые V8 твин-турбо на E-Class и S-Class)

BMW (за «шестерки, особенно вариант объемом 3-литра в 3-Series и X5)

Chevrolet (за моторы V8 на 5,3 и 6,2-литра, используемые в Siverado и Corvette)

Hyundai (за 2- и 2,4-литровые «четверки» используемые в Elantra и Sonata)

Kia (за 2-литровую «четверку» и 3,3-литровый V6, которые можно найти в Optima и Sorento)

Nissan (за 3,5-литровый V6, известный как VQ35DE)

Volvo (за всю линейку моторов)

Porsche (за 3- и 4-литровые агрегаты)

Mitsubishi (за моторы, работающие по технологии MIVEC).