Журналисты назвали три автомобильных бренда, которые могут исчезнуть в ближайшие 10 лет

В автомобильном мире бренды часто делают глобальные ставки на будущее без каких-либо гарантий успеха. И если компания принимает слишком много неправильных решений, она может столкнуться с риском полного закрытия. Именно это недавно произошло с новоиспеченной маркой Fisker. Но кто может быть следующим?

Портал «CarsCoops» поразмыслил на этот счет и назвал три автомобильных бренда, которые рискуют исчезнуть в ближайшие несколько лет.

Chrysler

На первую строчку по шансам не выжить в грядущее десятилетие была поставлена марка Chrysler, сделавший ставку на минивэны. Причем в случае с Pacifica и Voyager – это практически идентичные машины. Главный вопрос заключается в том, сможет ли «Крайслер» остаться на плаву с портфелем продуктов, который по своей сути, вращается вокруг двух моделей вырождающегося сегмента.

Jaguar

Еще одним автопроизводителем, столкнувшимся с критическим моментом в своей истории, назван Jaguar. Британский бренд переживает масштабную трансформацию и в ближайшем будущем собирается перейти исключительно на электрокары.

Вместе с тем компания постепенно прекращает производство всех своих текущих моделей за исключением кроссовера F-Pace.

Стратегия является радикальной и пока неизвестно, как ее примут клиенты марки, учитывая, что весь следующий год до перехода на «электрички» большинство дилерских центров Jaguar будут пустовать. И если линейка будущих электрокаров компании не поразит покупателей, то «Ягуар» может поразить сам себя.

Mitsubishi

Замкнул тройку автопроизводителей, рискующих исчезнуть в ближайшие 10 лет, японский бренд Mitsubishi. Несмотря на то, что компания по-прежнему строит и продает автомобили во многих частях мира, ее присутствие в определенных странах сокращается.

Так, к примеру, бюджетник Mirage скоро уйдет в отставку в США, а остальные модели вроде Outlander, Eclipse Cross и Outlander Sport пользуются там слабым спросом.