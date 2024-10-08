Названы 3 крепких подержанных кроссовера с отличной топливной экономичностью

Надежный и одновременно экономичный автомобиль – это то, что хочет большинство людей, покупающих машину. Многие считают, что найти такие авто невозможно, но, как оказалось, они существуют. Список из трех крепких подержанных кроссоверов с выдающейся топливной экономичностью назвал портал «Motorbiscuit».

Honda CR-V Hybrid

Автомобиль, сочетающий в себе 2-литровый 4-цилиндровый мотор с двумя электрическими двигателями и аккумулятором. Максимальная отдача этой связки равна 212 лошадиным силам.

Гибридный CR-V обладает оценкой надежности в 4,6-балла из 5 возможных, что является впечатляющим результатом. Параллельно с этим машина расходует в среднем 5,9-литра бензина на 100 км на шоссе и 6,7-литра в городе.

Hyundai Santa Fe Hybrid

Кроссовер, комплектующийся 1,6-литровым 4-цилиндровым бензиновым агрегатом с турбонаддувом, который работает в паре с двумя электромоторами.

Корейский «паркетник» обладает мощностью в 226 лошадиных сил, идет по пятам по надежности за CR-V (4,5 балла из 5) и выделяется отличной экономичностью. Такие машины потребляют на каждые 100 км 7,6-литра бензина в городе и 6,7-литра на шоссе.

Toyota RAV4 Hybrid

Замкнул тройку самых безотказных и при этом экономичных кроссоверов бестселлер Toyota RAV4. В гибридном варианте машина способна похвастаться рейтингом надежности в 4,9-балла из 5, а благодаря ее 2,5-литровому мотору с двумя электродвигателями (219 л.с.) автомобиль ест на каждые 100 километров всего 6,2-литра в городе и 5,7-литра бензина на шоссе.