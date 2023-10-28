Названы четырехцилиндровые двигатели, которые мощнее, чем моторы V8

Может ли 4-цилиндровый двигатель быть мощнее V8? В это трудно поверить, так что в большинстве своем ответ окажется отрицательным. Но совершенно зря, поскольку в мире сегодня существует немало «четверок», которые превосходят по показателям отдачи легендарные V8.

Honda K20C1 2.0

Этим мотором оснащен новейший Honda Civic Type R. 2-литровый 4-цилиндровый агрегат с индексом K20C1 с турбонаддувом развивает 315 лошадиных сил при 6500 оборотов в минуту и 420 Нм крутящего момента, то есть по 157,5 л.с. на каждый литр.

Вся эта мощность достигается благодаря непосредственному впрыску и высокопоточной малоинерционной одноцилиндровой турбосистеме, которая включает в себя электрический нагнетательный клапан для точного контроля давления «наддува».

BMW B48 2.0

Приводящий в движение седьмую серию в версии iPerformance xDrive мотор BMW обладает рабочим объемом в 2 литра и пиковой мощностью в 258 л.с. (128 «сил» на литр), генерируя 406 Нм крутящего момента. Этого более чем достаточно для того, чтобы с легкостью разгонять немецкий седан до нужных скоростей и при этом соответствовать нормам выбросов.

Subaru EJ257 2.5

Устанавливаемый под капот Subaru WRX STi 2,5-литровый оппозитник выдает 315 лошадиных сил и 393 Нм момента. Таким образом на каждый литр приходится по 125,7 л.с., что даже больше, чем в случае с Lamborghini Aventador (по 119,6 л.с. на литр).

Одной из главных «фишек» этого мотора является не только высокая производительность, но еще и очень плавная работа.

Jaguar Ingenium I-4 2.0

Компания Jaguar известна своими высокопроизводительными моторами. И один из них – это 2-литровый агрегат Ingenium I-4, демонстрирующий баланс между мощностью и эффективностью.

Мотором комплектуют Jaguar F-Pace, где он обеспечивает 300 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента, то есть по 152 л.с. на каждый литр своего объема.

Porsche MA2.2 2.0

Когда Porsche установил 2-литровый 4-цилиндровый мотор MA2.2 на 718 (Boxter и Cayman) вместо прежнего шестицилиндрового блока, это было воспринято как шаг назад. Однако благодаря турбонагнетателю его отдача оказалась достаточно высока – 355 лошадиных сил и 419 Нм.

Volkswagen EA888 2.0

Двигатель, который работает под капотом VW Golf R. 2-литровый мотор обеспечивает мощность в 320 лошадиных сил и 420 Нм, разгоняя маленький хэтчбек с места до 100 километров в час всего за 3,9-секунды.

Mitsubishi 4B11T-Type

Культовый мотор, известный по модели Lancer Evolution X, который доказывает, что для генерирования высокой мощности совсем необязательно иметь большой рабочий объем.

Двигателю Mitsubishi вполне хватает его двух литров с турбиной для того, чтобы выдавать 295 лошадиных сил и 406 Нм момента. Соотношение мощности к литру в случае с ним составляет 147,5 л.с. на литр.

Ford EcoBoost 2.3

2,3-литровый мотор EcoBoost, ставящийся в Ford Mustang, выглядит странно на фоне 5-литрового V8, также известного по этой модели. Но это предрассудок, от которого уже пора избавляться.

Мощность «четверки» составляет впечатляющие 315 лошадиных сил, а крутящий момент равен 434 Нм (по 136,8 л.с. на каждый литр), что делает его одним из самых производительных среди 4-цилиндровых блоков.

Mercedes-Benz M139L 2.0

Двигатель, с помощью которого Mercedes-Benz бросает вызов законам физики и механики, а также первый в мире серийный мотор, использующий электрический турбонаддув, заимствованный непосредственно из Формулы-1.

Благодаря своей технологичности 4-цилиндровый агрегат развивает 476 лошадиных сил и 545 Нм крутящего момента и устанавливается на Mercedes-AMG C63 S E Performance, где пару ему составляет электромотор мощностью 204 л.с. В итоге суммарная отдача этого тандема достигает отметки в 680 лошадиных сил.