«Соболь NN» признали лучшим коммерческим автомобилем в России

С начала 2023 года жюри премии «ТОП-5 Авто», состоявшее из известных российских журналистов, изучало список из 27 номинантов как среди новых моделей, так и тех, кто недавно подвергся серьёзному обновлению.

Одной из самых конкурентных категорий в конкурсе оказался класс коммерческих машин, где лучшим оказался один из автомобилей «Группы ГАЗ».

Как стало известно Daily-Motor.Ru, победителем премии «ТОП-5 Авто» в 2023 году в номинации «Лучший коммерческий автомобиль» стал «Соболь NN».

Машина смогла обойти конкурентов благодаря совокупности качеств, включая небольшой радиус разворота (5,4-метра), что позволяет использовать машину в условиях плотной городской застройки, а также для работы в сегменте доставки.

Еще одним пунктом, который позволил «Соболь NN» оказаться лучшим автомобилем в классе, стал широкий список его версий.

Благодаря этому плюсу машину можно использовать за пределами «грузового каркаса», поскольку у нее имеется специальная облегченная модификация с полной массой до 2,5 тонны.

Напомним, в сентябре стартовали продажи «Соболя NN» в исполнении микроавтобус (заглавное фото). Внутри таких машин установлено 3 ряда кресел и предусмотрено шесть мест для пассажиров.

Салон микроавтобусов получил специальную трансформируемую конфигурацию, которая позволяет использовать его сразу по нескольким назначениям – от создания спальных мест (второй и третий ряд можно сложить, превратив пространство в единую плоскость) до организации полноценного мобильного офиса.