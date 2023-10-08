Электрический багги Volkswagen за 25 тысяч рублей – это реально

В 2019 году компания Volkswagen показала концепт электрического багги под названием I.D.Buggy. Впрочем, машина существовала только на бумаге и ни о каком намерении воплощать ее в жизнь, либо же даже отправлять в серийное производство, речи не шло. Однако недавно она появилась в воплощении, которое можно не только пощупать, но и использовать для передвижения. Правда с одним нюансом.

По задумке инженеров в основу I.D. Buggy должна была лечь платформа MEB, а в качестве силовой установки использоваться 201-сильный электромотор, установленный на задней оси.

Связку ему могла составить батарея ёмкостью 62 кВт/ч с запасом хода около 250 километров. В итоге автомобиль увидел свет, но в совершенно другой технической ипостаси.

Volkswagen I.D. Buggy воплотили в жизнь специалисты компании Huffy, занимающиеся выпуском велосипедов. Речь идет не о полноценном серийном багги, а о детской игрушке. Машине достался точно такой же дизайн, что и концепту, однако ни о каком 201-сильном электрическом двигателе и 250-километровой дальнобойности речи, разумеется, не идет.

Детская машинка способна разгоняться до скорости всего в 8 километров в час, а также обладает настоящими фарами, приборной панелью и звуковым сигналом.

Максимальный вес человека, который способен выдержать Huffy I.D. Buggy, составляет 56 кг, но компактные габариты вряд ли позволят усесться внутри даже самому миниатюрному взрослому.

Автомобиль уже поступил в продажу в США, где за него просят всего 236 долларов или примерно 25 тысяч рублей.