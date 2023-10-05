В Россию привезли новый кроссовер Hyundai с мультяшным названием

В апреле состоялась официальная премьера нового кроссовера Hyundai, которому досталось необычное название-отсылка к голливудскому мультфильму «Король Лев». Машину окрестили Mufasa (именно так в мультике звучало имя отца Симбы). Основным рынком сбыта корейского вседорожника был заявлен Китай, откуда он благополучно начал попадать и в Россию.

Редакция Daily-Motor.Ru, проанализировав предложения «серых» дилеров, обнаружила как минимум десять объявлений о продаже в РФ кроссовера «Муфаса». Машины 2023 года с околонулевыми пробегами поступают на наш рынок напрямую из «Поднебесной», где осуществляется их сборка (на совместном предприятии Beijing Hyundai).

Это автомобили длиной 4,5-метра, шириной – 1,8-метра и высотой 1,7-метра, расстояние между осями которых равно 2,7-метрам. Они обладают самобытным дизайном с необычно оформленной передней частью кузова и задними светодиодными фонарями, выполненными в форме овала.

Под капотом кроссоверов может быть установлен только один мотор – 2-литровый бензиновый «атмосферник», выдающий 160 лошадиных сил и 193 Нм крутящего момента. Связку ему составляет безальтернативная 6-скоростная автоматическая трансмиссия, а привод может быть исключительно передним.

В России Hyundai Mufasa предлагают приобрести дилеры из Краснодара, Челябинска, Новосибирска, Москвы, Екатеринбурга, Благовещенска, Тюмени и Санкт-Петербурга.

Цены на такие автомобили стартуют с отметки в 2 миллиона 400 тысяч рублей и доходят до 3 миллионов 750 тысяч рублей.