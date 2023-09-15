В Россию начали завозить настоящий японский рамный внедорожник с 7-местным салоном

Компания Nissan свернула свой бизнес в России, продав собственный завод в Санкт-Петербурге, однако ее автомобили по-прежнему доступны в продаже в стране, причем порой это малоизвестные для нашего рынка модели в популярном сегменте.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в России появилась партия новых внедорожников Nissan X-Terra. Машины 2023 года привезли к нам из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов, а значит у них руль и педальный блок расположены с «правильной» для России левой стороны.

Особенность модели Nissan X-Terra заключается в том, что это рамный вездеход с отличными внедорожными характеристиками, обеспечиваемыми классической конструкцией с неразрезным мостом сзади и жестко подключаемым полным приводом с «понижайкой» и блокировкой заднего дифференциала.

Правда есть у него и вариант исключительно с задним приводом, но в Россию такие машины не привозят.

В основе X-Terra лежит пикап Nissan Navara поколения D23, который зарекомендовал себя как надежный и проходимый утилитарник.

Длина внедорожника составляет 4,9-метра, ширина – 1,8-метра, высота – 1,9-метра. Расстояние между его осями равно 2,9-метрам, а его дорожный просвет достигает 25 см. Внутри может с комфортом разместиться до семи человек.

Приводит в движение машины, завезенные в Россию, 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 165 лошадиных сил, агрегатированный семидиапазонной автоматической трансмиссией.

Цены на X-Terra, ввезенные в РФ по параллельному импорту, составляют 3,7 миллиона рублей.