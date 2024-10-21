Формула-1: зачет пилотов и Кубок конструкторов после Гран При США

Пилот Ferrari Шарль Леклер в доминирующем стиле выиграл Гран При США, проходивший в эти выходные на трассе в техасском Остине.
Втрое место обеспечил себе напарник монегаска по «Скудерии» Карлос Сайнс, а тройку замкнул Макс Ферстаппен, который после жесткой борьбы с главным претендентом на титул этого года смог сохранить бронзу благодаря 5-секундному штрафу Ландо Норриса.
В личном зачете Формулы-1 за пять гонок до окончания чемпионата ситуация выглядит следующим образом:
Положение пилотов после Гран При США:
1. Макс Ферстаппен (Red Bull): 354 очка (7 побед)
2. Ландо Норрис (McLaren): 297 очков (3 победы)
3. Шарль Леклер (Ferrari): 275 очков (3 победы)
4. Оскар Пиастри (McLaren): 247 очков (2 победы)
5. Карлос Сайнс-младший (Ferrari): 215 очков (1 победа)
6. Льюис Хэмилтон (Mercedes): 177 очков (2 победы)
7. Джордж Расселл (Mercedes): 167 очков
8. Серхио Перес («Ред Булл»): 150 очков
9. Фернандо Алонсо (Aston Martin): 62 очка
10. Нико Хюлькенберг (Haas): 29 очков
11. Лэнс Стролл (Aston Martin): 24 очка
12. Юки Цунода (RB) : 22 очка
13. Алекс Элбон (Williams): 12 очков
14. Даниэль Риккардо (RB): 12 очков
15. Пьер Гасли (Alpine): 8 очков
16. Кевин Магнуссен (Haas): 8 очков
17. Оливер Бирман (Ferrari): 7 очков
18.Франко Колапинто (Williams): 5 очков
19. Эстебан Окон (Alpine): 5 очков
20. Чжоу Гуаньюй (Kick Sauber): 0
21. Логан Сарджент (Williams) : 0
22. Валттери Боттас (Kick Sauber): 0
Что касается Кубка конструкторов, то McLaren сохраняет хороший отрыв от Red Bull, тогда как Ferrari благодаря дублю создала еще больший задел перед Mercedes и почти обеспечила себе третье место в классификации по итогам сезона.
Кубок конструкторов Формулы-1 после Гран При США
1. McLaren: 544 очка
2. Red Bull: 504 очка
3. Ferrari: 496 очков
4. Mercedes: 344 очка
5. Aston Martin: 86 очков
6. Haas F1: 38 очков
7. Racing Bulls: 36 очков
8. Williams: 17 очков
9. Alpine: 13 очков
10. Kick Sauber: 0 очков.