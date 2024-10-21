В Subaru обещают, что новый Crosstrek сможет проезжать на одном баке 1000 км

Вслед за североамериканской версией Subaru Crosstrek эта модель переживет обновление и на домашнем для себя японском рынке. Одним из главных новшеств реформенного кросс-универсала станет появление у него нового силового агрегата.

В отличие от США и Канады, где «Кросстрек» будет предлагаться с 2,5-литровым мотором, в «Стране восходящего солнца» машину предложат с аналогичным ДВС, но в гибридной версии. Свежий вариант Crosstrek получит название Crosstrek S:HEV и будет продаваться не только в Японии, но и за ее пределами.

Популярный кроссовер повышенной проходимости будет приводить в движение полноценная гибридная установка, которая сочетает в себе 2,5-литровый оппозитный двигатель с парой мощных электромоторов и литий-ионным аккумулятором большой емкости. Subaru заявляет, что этот двигатель был специально разработан для электрифицированных силовых агрегатов, поэтому можно ожидать, что он появится в других моделях в будущем.

Что касается производительности, то только 2,5-литровый двигатель развивает 158 л.с. и 209 Нм. Приводной мотор выдает мощность 118 л.с. и крутящий момент 270 Нм. Совокупные показатели отдачи силовой установки пока не упоминались, но Subaru утверждает, что новый «сильный гибрид», установленный на этой модели, быстрее, чем мягкий гибрид Crosstrek примерно на две секунды (таким образом от 0 до 100 км/ч автомобиль будет разгоняться в диапазоне 8 секунд).

По словам автопроизводителя, такая компоновка дает этому кроссоверу запас хода до 1000 километров. Помимо повышения эффективности от электродвигателя, Crosstrek S:HEV сохранит емкость топливного бака негибридной модели в 63 литра. Гибриды обычно имеют меньший бак из-за размера батарей, но Subaru каким-то образом удалось уместить в машине и батарею и объемный резервуар для традиционного топлива.

Предлагать Crosstrek продолжат с симметричным полным приводом, но это будет не электрическая система как в большинстве гибридов, приводящая в движение задние колеса, а механическая.

Прием заказов на новинку Subaru в Японии уже стартовал. Первые клиенты получат свои машины в декабре 2024 года, а за пределы японского рынка машина выйдет в 2025 году.