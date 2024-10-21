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Новый бюджетный электрический кроссовер Toyota за 2 миллиона рублей близок к премьере

Инсайдеры раскрыли о проекте свежие подробности

Текст: Алексей Шмидт
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Японский автопроизводитель Toyota может вот-вот удивить рынок выходом крошечного и очень доступного электрического кроссовера, который будет создан совместными усилиями инженеров компании с Suzuki. 

По данным инсайдерского японского издания «BestCar», «Тойота» и «Сузуки» близки к премьере совместно разработанного SUV, работающего на электричестве. Дебют машины, которую могут назвать bZ1X, запланирован на 2025 год.

Это не первый раз, когда Toyota объединяется с другим автопроизводителем для создания электрокара. В прошлом году японский бренд работал с земляками в лице Subaru, вместе с которыми компании подготовили родственные среднеразмерные «паркетники» Toyota bZ4X и Subaru Solterra.

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Рендер кроссовера Toyota bZ1X. Фото: BestCar

Что касается новинки компании, созданной в паре с Suzuki, то ей предстоит оказаться очень компактным и одновременно недорогим автомобилем. Длина машины может составить примерно 3,7-метра. 

Еще одной интересной деталью, раскрытой о проекте японскими журналистами, стала ее ожидаемая цена. В «BestCar» предполагают, что за новый субкомпактный электрический кроссовер «Тойоты» будут просить чуть больше 20 тысяч долларов или примерно 2 миллиона рублей по нынешнему валютному курсу.  

Источник:BestCar
Фото:BestCar

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