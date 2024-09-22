В Россию завезли самый долговечный премиум-кроссовер на планете

Автомобили Lexus создавались таким образом, чтобы обладать аналогичной с продукцией головной марки Toyota надежностью, но при этом удивлять премиальным качеством и списком самых передовых опций. Одним из драйверов продаж машин этого бренда стал ее бестселлер в сегменте люксовых-кроссоверов, который недавно вновь появился в России. Его особенностью является лучший в мире запас прочности в категории аналогичных SUV.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в Россию начали завозить новые экземпляры кроссоверов Lexus RX. Это машины, сошедшие с конвейера в середине-конце этого лета. Все они обладают либо нулевым, либо околонулевым пробегом и привезены к нам по схеме альтернативного импорта, в которой сам «Лексус» никак не участвует.

Новые Lexus RX предлагаются «серыми» автосалонами в нескольких вариантах оснащения, а также не только в бензиновых версиях, но и в гибридных модификациях. Их мощность варьируется от 238 до 371 л.с., а в качестве коробки передач используется восьмискоростной «автомат». Провод можно выбирать между передним или полным.

По данным авторитетного журнала «J.D.Power», оценивающего надежность автомобилей по отзывам их владельцев, Lexus RX является наиболее долговечным премиум-кроссовером в мире в 2024 году, опережая по этому показателю родственный внедорожник Lexus GX. На эту модель приходится минимальное количество жалоб со стороны обладателей.

Расплатой за чрезвычайную долговечность в случае с RX стала его цена. В России за ввезенные кроссоверы просят от 10 до 14 миллиона рублей в зависимости от уровня оснащения, комплектации и маржи дилеров, выставивших их на продажу.