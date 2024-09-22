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В Россию завезли самый долговечный премиум-кроссовер на планете

Он стоит от 10 до 14 миллиона рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Автомобили Lexus создавались таким образом, чтобы обладать аналогичной с продукцией головной марки Toyota надежностью, но при этом удивлять премиальным качеством и списком самых передовых опций. Одним из драйверов продаж машин этого бренда стал ее бестселлер в сегменте люксовых-кроссоверов, который недавно вновь появился в России. Его особенностью является лучший в мире запас прочности в категории аналогичных SUV.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в Россию начали завозить новые экземпляры кроссоверов Lexus RX. Это машины, сошедшие с конвейера в середине-конце этого лета. Все они обладают либо нулевым, либо околонулевым пробегом и привезены к нам по схеме альтернативного импорта, в которой сам «Лексус» никак не участвует.

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Новые Lexus RX предлагаются «серыми» автосалонами в нескольких вариантах оснащения, а также не только в бензиновых версиях, но и в гибридных модификациях. Их мощность варьируется от 238 до 371 л.с., а в качестве коробки передач используется восьмискоростной «автомат». Провод можно выбирать между передним или полным.

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По данным авторитетного журнала «J.D.Power», оценивающего надежность автомобилей по отзывам их владельцев, Lexus RX является наиболее долговечным премиум-кроссовером в мире в 2024 году, опережая по этому показателю родственный внедорожник Lexus GX. На эту модель приходится минимальное количество жалоб со стороны обладателей. 

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Расплатой за чрезвычайную долговечность в случае с RX стала его цена. В России за ввезенные кроссоверы просят от 10 до 14 миллиона рублей в зависимости от уровня оснащения, комплектации и маржи дилеров, выставивших их на продажу. 

Фото:Lexus

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