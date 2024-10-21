Volkswagen обновит кроссовер Taigun и седан Virtus

Кроссовер VW Taigun длиной менее 4 метров и среднеразмерный седан Virtus, основанные на платформе MQB A0 от Volkswagen Group, готовы получить крупное обновление среднего возраста в 2026 году. Их премьера состоится к концу 2025-началу 2026 года, пишет портал «ICN» со ссылкой на собственные источники.

Подробностей о рестайлинге машин не так много, но журналисты сообщают, что новые Taigun и Virtus, известные тем, что продаются на развивающихся рынках, получат заметные косметические изменения и обновления функций.

Volkswagen Taigun. Фото: Volkswagen

Перемены, которые произойдут с автомобилями, будут вдохновлены новыми моделями Volkswagen, продающимися во всему миру. Помимо изменений в дизайне новинки VW должны обзавестись комплектом ADAS (продвинутые электронные водительские ассистенты).

Volkswagen Virtus. Фото: Volkswagen

Никаких изменений под капотом машин не ожидается. Новые фейслифтинги Volkswagen Taigun и Virtus по-прежнему будут предлагать два бензиновых двигателя TSI с турбонаддувом – 1,0-литровый, 3-цилиндровый и 1,5-литровый, 4-цилиндровый. В то время как первый развивает мощность 115 л.с. и 175 Нм, второй — 150 л.с. и 250 Нм.

Оба двигателя будут работать в паре с 6-скоростной механической коробкой передач. Двигатели 1,0 л и 1,5 л TSI будут доступны исключительно с 6-ступенчатым гидротрансформатором и 7-диапазонным «роботом» с двойным сцеплением соответственно.