Замена батареи в Kia Soul EV обойдется владельцу почти в 4 миллиона рублей

Считается, что электромобили гораздо дешевле в ремонте, чем машины с ДВС, поскольку в них почти нечему ломаться. Но, как показала практика, если в электрокаре выйдет из строя самая дорогая в них деталь – литий-ионный аккумулятор, то счет за его замену может оказаться космическим.

Портал «Automobile-Magazine» рассказал историю одного из своих читателей из Франции, владеющего электрическим кроссовером Kia Soul EV первого поколения.

По словам мужчины, в его машине батарея начала проявлять признаки слабости и он опросил заменить ее у дилера, но получил от автосалона чек за эту процедуру, который соответствует цене нового Kia EV3.

Kia Soul EV. Фото: Kia

За установку нового блока аккумулятора емкостью всего 30 кВт/ч дилер запросил у обладателя Soul EV ни много ни мало 36 тысяч 310 евро. При пересчете на российскую валюту это около 3,8 миллиона рублей по действующему курсу.

Узнав, сколько будет стоить такая процедура, француз, разумеется, отказался от своей затеи. Кроме того, мужчина выразил сожаление о том, что сам его автомобиль находится в хорошем состоянии, но отсутствие возможности заменить на нем батарею вскоре сделает машину непригодной к эксплуатации.