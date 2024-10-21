Компания Greenlander представила на суд общественности свою новую разработку – экспедиционный автомобиль, предназначенный для сложных путешествий по бездорожью. Машина сочетает в себе внедорожные возможности с комфортом проживания и подходит для приключений вдали от проторенных дорог.

Sherpa 4×4 создана на базе надежного грузовика Iveco Daily 4×4 с 3-литровым дизельным мотором на 176 лошадиных сил и 6-диапазонной МКПП, работающими в паре с полным приводом. При глубине преодолеваемого брода 660 мм и дорожном просвете 255 мм машина предназначена для различных типов местности.

Фото: Greenlander Sherpa 4×4

Корпус Sherpa изготовлен из композитов с натуральными волокнами (NFC), что обеспечивает стабильность и хорошую изоляцию. При общей длине 6,37 метра и ширине 2,17 метра экспедиционный автомобиль предлагает жилое пространство для четырех человек. Коэффициент теплоизоляции составляет около 0,317 к.м²/Вт, что позволяет эффективно поддерживать внутри температуру.

Внутри машины расположена функциональная кухня со столешницей размером 1120 х 622 мм. Она оборудована мойкой из нержавеющей стали размером 340 x 290 x 150 мм, откидным краном, двумя газовыми плитами и газовой духовкой.

Фото: Greenlander Sherpa 4×4

Компрессорный холодильник емкостью 90 литров обеспечивает достаточное охлаждение, а два шкафа над столешницей и восемь ящиков внизу создают достаточно места для хранения.

Спать в Sherpa 4×4 можно будет на кровати размером 2000 x 1400 x 18,5 мм. Ее матрас имеет два уровня жесткости, а под ним располагается ящик для хранения одеял и подушек. Позавтракать можно будет за столом 550×780 мм, к которому обращены две скамейки.

Ванная комната кемпера компактна, но функциональна. При размерах 1400 x 800/670 мм она оснащена стационарной раковиной, душевой кабиной с настенным кронштейном и шкафом с тремя отделениями. Компостный туалет и вентиляция через люк в крыше дополняют оснащение и без того богатого на удобства автодома.

Фото: Greenlander Sherpa 4×4

Технический арсенал «Шерпы» рассчитан на автономность. Аккумулятор LiPo емкостью 200 Ач в сочетании с инвертором на 1600 ВА обеспечивает надежное электроснабжение.

Бак для пресной воды в салоне имеет емкость 110 литров, а снаружи также есть два изолированных и обогреваемых 70-литровых бака. В бак для сточных вод может поместиться до 70 литров, а для кондиционирования воздуха используется воздушный обогреватель Truma Combi 6D.

Ценник за все это изобилие соответствующий. В Европе новинку Greenlander будут продавать по цене около 249 тысяч 900 евро или 26 миллионов рублей.