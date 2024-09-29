В Россию вернули знаменитый внедорожник Suzuki по сильно возросшей цене

Одной из самых известных моделей Suzuki во всем мире является его рамный внедорожник Jimny. Daily-Motor.Ru ранее уже рассказывал о том, что на нашем рынке появились его 5-дверные экземпляры, дебютировавшие совсем недавно, а теперь в РФ вернули и классический «Джимни» в трехдверном кузове.

Оригинальные Suzuki Jimny на днях начали вновь предлагать некоторые автосалоны Москвы, специализацией которых является продажа машин, ввезенных по альтернативному импорту.

Речь идет о внедорожниках 2024 года выпуска с нулевыми пробегами. У них одинаковое оснащение, включающее в себя полуторалитровый бензиновый ДВС мощностью 105 лошадиных сил. Мотор агрегатирован 4-диапазонной автоматической коробкой передач и системой подключаемого полного привода.

В арсенал машин входят: современные водительские ассистенты, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и навигацией, круиз-контроль, датчики света, однозонный климат-контроль и подогревы сидений водителя и пассажиров.

Suzuki Jimny никогда не стоил дешево. Но на этот раз цены на машину вновь выросли. Если этим летом в Россию автосалоны предлагали параллельно импортированные внедорожники за 3 – 3,5 миллиона рублей, то приехавшие недавно машины оценены минимум в 4 миллиона 300 тысяч рублей.