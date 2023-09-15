Самый дешевый кроссовер Kia в мире удивил своей ценой в России

Начальная иерархия линейки кроссоверов Kia долгое время состояла из «паркетника» Seltos, который, в том числе продавался и в России, но в 2020 году на ступеньку ниже этого «бюджетника» расположился новый ультра-компактный вседорожник Sonet.

Автомобиль предлагали в Индии и Индонезии, а затем начали отправлять на экспорт и в другие страны. Но в Россию эта модель приехала не через саму Kia, а благодаря нескольким параллельным импортерам.

Как стало известно Daily-Motor.ru от компаний, занимающихся подобным видом ввоза машин, на российском рынке появились первые экземпляры самого недорогого кроссовера в линейке SUV компании Kia – Sonet. Машины 2023 года выпуска прибыли к нам из Объединенных Арабских Эмиратов.

Длина таких автомобилей составляет 4,1-метра, ширина – 1,8-метра, высота – 1,6-метра, а расстояние между их осями равно 2,5-метрам. Оснащение включает в себя 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 115 лошадиных сил, работающий в связке с бесступенчатым вариатором и системой переднего привода.

Но если во всем мире Sonet считается самым дешевым кроссовером Kia, то это явно нельзя сказать о России, где его оценили даже дороже «старшего» Seltos.

К примеру, в Индии за такие машины просят от 779 тысяч рупий или 908 тысяч рублей, а в стране (ОАЭ), откуда их привезли на наш рынок, они стоят от 67 тысяч дирхамов или 1 миллион 700 тысяч рублей по нынешнему курсу.

Но «серые» дилеры продают ультра-компактный кроссовер как «экзотику» и просят за него в РФ минимум 2 миллиона 730 тысяч рублей, а в отдельных случаях его ценник перешагивает за отметку в 3 миллиона рублей.