Эксперты назвали самые недорогие автомобили в России

С весны этого года список самых доступных автомобилей в России серьезно изменился, но даже не составом своих участников, а ценами. С тех пор ситуация несколько скорректировалась. Впрочем, как выяснил Daily-Motor.ru, проштудировав прайс-листы автопроизводителей, самыми недорогими машинами в России все еще остаются исключительно модели Lada.

Lada Granta

Именно с «Гранты» компания «АвтоВАЗ» начала свою программу по упрощению, в рамках которой автомобиль лишился многих опций, включая подушки безопасности. Вот только на цене это существенным образом не сказалось.

По сравнению с весенними расценками автомобиль подешевел всего на 49 тысяч 600 рублей. Сейчас за «вазовский» бюджетник просят минимум 678 тысяч 300 рублей. Как ни прискорбно это слышать, но дешевле в России новый автомобиль не купить!

Lada Niva Legend

Классические «Нивы» в упрощенном варианте также уже активно сходят с конвейера в Тольятти. Их оснащение, как и в случае с «Грантами», не может похвастать наличием подушки безопасности и блока ABS.

Если в феврале-марте этого года самая доступная комплектация Niva Legend стоила от 818 тысяч 900 рублей, то теперь минимальный входной прайс на эту модель составляет 806 тысяч 900 рублей. Недешево, но ничего не поделаешь.

Lada XRay

А вот тем, кто под «антикризисную» программу в линейке «АвтоВАЗа» не попадает, станет Lada XRay. Сборка «псевдокроссовера» заморожена как минимум до конца года и ходят слухи, что автомобиль на конвейер уже не вернется.

Пока же дилеры распродают оставшиеся запасы приподнятого хэтчбека Lada по ценам от 1 миллиона 106 тысяч 900 рублей.

Lada Niva Travel

Выпуск еще одного внедорожника «АвтоВАЗа» – Lada Niva Travel – по слухам, возобновится уже на следующей неделе (18 августа). Причем, если верить инсайдерам, речь идет отнюдь не об «упрощенной» версии, а об обычной – с подушками безопасности и блоком ABS.

А пока оставшиеся на складах дилеров машины без учета наценки продают минимум за 1 миллион 66 тысяч 900 рублей.

Lada Vesta

В августе автосалоны Lada начали получать в свое распоряжение первые обновленные Vesta NG, выпущенные еще до февраля. Но в этом рейтинге речь идет не о них, а о дорестайлинговых машинах.

Как известно, производство «вазовского» флагмана перенесут из Ижевска в Тольятти, но займет это более, чем полгода. В такой ситуации дилерам только и остается, как распродавать уже собранные «Весты» по ценам от 1 миллиона 121 тысячи 900 рублей.