Дешевый Toyota Land Cruiser появится уже совсем скоро: известна его предварительная цена

На премьере нового поколения внедорожника Land Cruiser 250 руководство Toyota анонсировало появление некоего автомобиля этого же класса, но представленного в субкомпактном сегменте. Журналисты прозвали машину «дешевым Ленд Крузером», а затем выяснилось, что ей достанется имя LandCruiser FJ. Как сообщают японские СМИ, проект разработки этой модели вышел на финишную прямую и будет представлен уже совсем скоро.

По данным портала «Best Car», известное своими хорошо информированными источники в стане «Тойоты», маленький внедорожник начнет сходить с производственной линии в ноябре этого года.

Впрочем, несмотря на запуск сборки продажи автомобиля стартуют не раньше начала 2025 года. Задержка связана с проблемами с сертификацией машин, которые Toyota до сих пор не решила.

Ожидается, что LandCruiser FJ будет использовать платформу IMV, на которой ранее был построен пикап Hilux и внедорожник Fortuner, а также «тайский» грузовичок Hilux Champ. Благодаря этой «тележке» инженеры компании постарались сделать внедорожник как можно более дешевым. Но всех интересует вопрос насколько?

Японские инсайдеры утверждают, что цена Toyota LandCruiser FJ расположится между 3 миллионами 500 – 4 миллионами 500 тысячами иен. При пересчете на российскую валюту это около 1,9 – 2,5 миллиона рублей.

Автомобиль, длина которого составит 4,5-метра, а ширина – 1,8-метра, будет использовать прочное шасси с лестничной рамой, которое обеспечит ему отличные внедорожные способности.

Дизельный двигатель LandCruiser FJ будет не положен. Вместо него внедорожник получит под капот гибридный силовой агрегат на базе бензинового 2,5-литрового ДВС.