Новый внедорожник Toyota LandCruiser FJ показали на свежих изображениях

Семейство Toyota Land Cruiser ждет пополнение. Вскоре к нему присоединится мини-внедорожник, который должен расположиться на нижней ступени в иерархии этой легендарной модели. Автомобиль собираются назвать LandCruiser FJ и отправить его в производство в ближайшее время. Как он будет выглядеть накануне показал независимый дизайнер Эндрю Герреро.

Рендеры самого маленького «Ленд Крузера» художник опубликовал на страницах издания «Top Gear». На них новый внедорожник показался с дизайном, сильно перекликающимся со свежей генерацией Land Cruiser 250 (экс-Prado). Машине досталось похожая передняя часть кузова, но длина заметно сократилась, а колесные арки получили выпуклую форму.

Еще одной характерной особенностью машины, показанной на рендерах, является наличие на ее пятой двери полноразмерного запасного колеса, прикрытого пластиковым кофром.

В Японии уверены, что в основу новинки ляжет платформа IMV-0, которая известна по таким моделям как Hilux и Fortuner. А под капотом внедорожника разместится 2,7-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор, состыкованный с автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Длина автомобиля должна составить 4,5-метра, а ширина и высота оказаться по 1,8-метра соответственно, тогда как расстояние между осями будет равна 2,7-метрам.

Производство новинки собираются начать в 2025 году, представив ее на грядущей выставке Japan Mobility Show.