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Дешевый «хот-хэтч» от Suzuki почти готов: он бросит вызов VW Polo GTI и Hyundai i20 N

Премьеру 5-дверки ждут этой осенью

Текст: Алексей Шмидт
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Несмотря на слухи о том, что Suzuki хочет отказаться от «подогретой» версии хэтчбека Swift, у «заряженной» 5-дверки будет как минимум еще одно поколение. С такими подробностями в автомобильное информационное пространство ворвалось японское издание «Best Car», известное своими инсайдерскими источниками.

Как пишут журналисты из «Страны восходящего солнца», новая генерация Suzuki Swift Sport уже на подходе. Ее разработка завершится в ближайшее время. Автомобиль, которому предстоит навязать конкуренцию Volkswagen Polo GTI и Hyundai i20 N, должен дебютировать этой осенью. 

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Ожидается, что хэтчбек получит более продвинутый аэродинамический обвес по сравнению с актуальной генерацией модели Swift, а также будет оснащен новым 1,4-литровым турбобензиновым агрегатом, мощность которого по отношению к простой 5-дверке прибавит примерно 12 лошадиных сил (152 против 140 л.с. соответственно).

Пару мотору составит 48-вольтовая электрическая система, которая добавит Swift Sport еще 13,5 лошадиных сил. 

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Все признаки указывают на то, что продавать машину будут как с «механикой», так и «автоматом». Цены на автомобиль, разумеется, вырастут. И, если верить инсайдерам, составят в Японии минимум 2 миллиона 300 тысяч иен или 1,3 миллиона рублей по нынешнему курсу. 

Источник:Best Car
Фото:bestcar

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