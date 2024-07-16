Названы надежные б/у автомобили, которые советуют покупать этой осенью: «японцы» в фаворе

Осень – прекрасное время для того, чтобы купить автомобиль. Автосалоны начинают готовиться к новому году и стремятся опустошить свои склады в ожидании завоза свежих машин.

Примерно то же самое происходит и на вторичном рынке, где автовладельцы начинают выставлять свои автомобили в надежде продать их и тут же вложить полученные деньги в покупку новых.

Портал «GoBankingRates» составил семерку поддержанных машин, которые способны удивить своей надежностью и многими другими качествами. Их советуют к покупке осенью 2024 года. Что интересно, весь верхний список этого рейтинга оказался оккупирован моделями японского автопрома.

1) Toyota Camry (2018-2020)

Седан, известный своей чрезвычайной безотказностью, а также топливной экономичностью и комфортной ездой. В число плюсов этой модели также включают высокую стоимость при перепродаже и низкие затраты на техническое обслуживание.

2) Honda CR-V (2017-2020)

Популярный и очень ликвидный кроссовер Honda с просторным салоном, вместительным грузовым пространством и репутацией долговечной модели, которой нестрашны никакие серьезные поломки.

3) Mazda CX-5 (2018-2021)

«Паркетник», выделяющийся стильным дизайном, отличной динамикой и качественным интерьером. Расширенные функции безопасности и высокий уровень надежности делают CX-5 отличным выбором в сегменте компактных кроссоверов.

4) Subaru Outback (2017-2020)

Прочный и долговечный универсал повышенной проходимости, идеально подходящий для любителей активного отдыха. Такие машины обладают полным приводом, входящим даже в стартовую комплектацию, а также демонстрируют чудеса ликвидности и практичности.

5) Lexus RX (2016-2019)

Роскошный, надежный кроссовер с выдающейся плавностью хода, который умеет удивлять не только этими качествами, но и передовым интерьером и выдающимся уровнем безопасности. В общем, хороший выбор для тех, кто ищет почти идеальный «паркетник» премиум-класса.

6) Hyundai Kona (2018-2021)

Компактный, но несмотря на это практичный малолитражный «паркетник» Hyundai. Автомобиль отличается стильным дизайном, маневренностью и обилием функций, входящих уже в базовую комплектацию. А еще он очень надежен, чем подкупает многих в сегменте бюджетных SUV-моделей.

7) Ford F-150 (2017-2020)

Лучший выбор для тех, кто нуждается в долговечном и производительном пикапе. F-150 обладает отличной буксировочной способностью, комфортабельным салоном для такого вида автомобилей и обилием вариантов с мощными двигателями.