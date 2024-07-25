В Россию привезли корейского конкурента Toyota RAV4

Компания SsangYong хорошо известна на российском рынке не одним пришествием, но в своем нынешнем виде этот автопроизводитель появился у нас только недавно, но не официально. Машины корейской марки, переименовавшейся в KG Mobility, ввозят к нам параллельные импортеры.

Недавно в их число вошел кроссовер, который считается конкурентом бестселлера Toyota RAV4, а также других когда-то очень популярных в РФ моделей сегмента как Hyundai Tucson и Kia Sportage.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, несколько «серых» автосалонов приступили к продажам в России кроссоверов KGM Torres. Это «паркетники» компактного класса, длина которых составляет 4,7-метра, ширина 1,9-метра, а высота 1,7-метра.

В основе Torres лежит удлиненный вариант платформы модели SsangYong Korando, а двигатель может быть только одним – 1,5-литровым бензиновым «наддувным» агрегатом, выдающим 170 лошадиных сил и 280 Нм крутящего момента.

Ассистирует мотору «Торреса» классическая 6-диапазонная автоматическая трансмиссия японской фирмы Aisin, а привод в зависимости от комплектации можно выбрать не только передний, но еще и полный.

Цены на корейского соперника Toyota RAV4 в России начинаются от 3 миллионов 850 тысяч рублей и достигают отметки в 4 миллиона 990 тысяч рублей в зависимости от того, какой автосалон выставил машину на продажу и в каком варианте оснащения.