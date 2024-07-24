Toyota представила новый малолитражный кроссовер для бездорожья

Кроссовер Rize в модельной линейке Toyota существует с 2019 года и пользуется неплохим спросом. Но параллельно с ним продается еще и его аналог в лице Daihatsu Rocky. На днях брат-близнец бестселлера «Тойоты» получил новый вариант, предназначенный для путешествий по бездорожью.

Премьера такого исполнения Rocky состоялась на международном автосалоне в Индонезии 2024 года. Машина получила к названию приставку Crossfield и отличается от обычного кроссовера множеством изменений.

Так, к примеру, для «хардкорного» Rocky предусмотрен 2-цветный экстерьер. Кузов автомобиля выкрашен в песочно-бежевый оттенок, а крыша выполнена в черном глянце.

Машина изобилует обвесом из неокрашенного матового пластика, который будет не жалко поцарапать на офф-роуде, а также может похвастать собственной решеткой радиатора и боковыми накладками с наклейками Rocky CrossField.

Дополняют картину экспедиционный багажник на крыше, к которому прикреплена светодиодная световая полоса и выдвижной навес, способный пригодиться при организации кемпинга. А еще у Rocky CrossField есть легкосплавные колесные диски, обутые в массивные вездеходные покрышки.

Никаких изменений в механической части машины не произошло, так что под ее капотом будет установлен стандартный 1,2-литровый бензиновый «атмосферник», развивающий 85 лошадиных сил и 105 Нм крутящего момента.

Несмотря на то, что кроссовер позиционируется как автомобиль для бездорожья, заезжать на нем в глубокие дебри не получится, ведь он может быть исключительно переднеприводным. В продажу новинка поступит в ближайшие месяцы и, как и обычный Rocky, будет доступна только в Азии.