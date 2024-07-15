Названы самые комфортные автомобили за всю историю

Ученые утверждают, что мере взросления человек реже думает о риске, заботясь в первую очередь о своей безопасности и комфорте. То же самое касается выбора автомобилей. Портал «Jalopnik» составил список из самых комфортных машин за всю историю мирового автопрома.

Как утверждают авторы рейтинга, ни один из его представителей не устанавливает рекорды на круге. Более того, большинство их них разгоняются от 0 до 100 км/ч медленнее 10 секунд. А все потому, что они предназначены совсем для другого – вальяжной езды с максимальным уровнем комфорта.

Citroen DS

Открыл ТОП самых комфортных автомобилей в истории легендарный Citroen DS, у которого по части удобств почти нет конкурентов. Следом за ним расположился Mercedes-Benz W123, а замкнул тройку Oldsmobile Toronado (1977).

Toyota Century

На четвертую позицию определили Rolls-Royce Phantom, а пятым в списке лучших назвали Toyota Century.

Следом за ними выстроились такие модели как: Lexus LS 430, Buick LaSabre, Ford E-150 Conversion Van, Toyota Alphard, Mercury Grand Marquis (2008), Lincoln Town Car, Oldsmobile 98 (1978), Mercedes-Benz SEL 500, Cadillac Brougham и, неожиданным образом, бюджетник Hyundai Accent (2003), который удостоился похвалы за свои суперкомфортные сиденья.