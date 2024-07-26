Toyota заменит на новых Tundra и Lexus LX бракованные двигатели

Несколько месяцев назад стало известно о том, что Toyota столкнулась с нетипичной для нее проблемой. В двигателях новых поколений ее автомобилей Tundra и Lexus LX обнаружилась металлическая стружка, которая попала туда в момент их производства.

Долгое время японцы решали, что делать, но наконец-то пришли к единственному возможному варианту устранения проблемы – замене бракованных моторов.

Дефект затронул более 100 тысяч единиц Toyota Tundra и Lexus LX, оснащенных 3,4-литровым бензиновым агрегатом V6 с двойным турбонаддувом.

Мусор, оставшийся в блоке цилиндров этого мотора, во время циркуляции по двигателю приводит к его стуку, неровной работе, а также потери мощности на любых оборотах.

Часть машин, в которых уже обнаружилась эта проблема, вышли из строя и до сих пор пребывают в сервисных мастерских в разобранном состоянии.

Накануне руководство Toyota приняло решение, согласно которому проведет замену двигателей на 102 тысячах 92 автомобилях в США.

В их числе 98 тысяч 568 единиц пикапов Tundra и 3 тысячи 524 экземпляра внедорожников Lexus LX600 соответственно. Все они выпущены в период с 2023 по 2024 год. Всех владельцев автомобилей с бракованными двигателями оповестят о необходимости посещения ближайшего дилерского центра, где на их машинах бесплатно заменят силовые агрегаты.