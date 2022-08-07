Завод «Лада Ижевск» выпустил последние Lada Vesta

О том, что «АвтоВАЗ» готовится к переброске конвейера по производству своей флагманской модели Lada Vesta из Ижевска в Тольятти, стало известно в конце прошлого месяца. Спустя некоторое время выяснилось, что предприятие, которое ранее специализировалось на выпуске «Вест», будет перепрофилировано в технопарк, а также в перспективе должно освоить выпуск электрического Lada Largus (e-Largus). А теперь появилась информация, что на днях «Лада Ижевск» выпустил последние экземпляры Lada Vesta.

Фотографии финальной партии автомобилей Vesta NG (обновленная модель), собранных из складских запасов комплектующих, опубликовало сообщество в социальной сети «ВКонтакте» под названием «Avtograd News».

В число выпущенных машин вошли 240 единиц «Вест» в кросс-версии, причем как в кузове седан, так и универсал.

Как утверждает источник, часть автомобилей находится в некомплектном состоянии, поэтому пока будет оставаться на территории завода. После того, как машины доработают, их отправят к дилерам, которые недавно получили первую партию из 800 новых «Вест».

Возобновление производства Lada Vesta, но уже в Тольятти, пока запланировано на март 2023 года. Для этого «АвтоВАЗ» уже работает над модернизацией конвейерной линии «B0» (выпуск хотят возобновить как раз на ней). Тестовая сварка первого кузова «Весты», согласно планам компании, должна быть осуществлена в ноябре 2022 года.

Но перед тем, как начать полноценный выпуск Lada Vesta на новой площадке, компании предстоит решить проблемы с поставками иностранных комплектующих, которых в обновленной модели значительно больше, чем в дореформенной.