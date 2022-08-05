В Сети в подробностях показали Lada Vesta NG за 2 млн рублей

Поставки лимитированной партии Lada Vesta NG к дилерам стартовали еще в конце июля. С тех пор каждый официальный автосалон российской марки получил в свое распоряжение по несколько машин (всего их было 800, тогда как дилеров насчитывается 300).

Несмотря на то, что официальный старт продаж новой «Весты» еще не дан, в Сети начали появляться сообщения о первых покупателях таких автомобилей. А накануне вышел полноценный обзор одной из машин, выставленной у дилера Lada в Волгограде.

Речь идет об универсале Lada Vesta SW NG в комплектации Luxe, оснащенном 1,6-литровым 113-сильным двигателем и вариатором. Автор ролика наглядно показал все изменения, которые произошли с «вазовским» флагманом как внешне, так и внутренне, а также заглянул под капот машины.

Видео и фото: VLGavto

Стоимость конкретно этого экземпляра Lada Vesta SW составляет 1 миллион 950 тысяч рублей. Что интересно, официальный прайс-лист на новую «Весту» компания «АвтоВАЗ» до сих пор не опубликовала, но ранее ряд источников сообщал и минимальных ценах на реформенный седан на отметке в 1 миллион 630 тысяч рублей.

В комментариях к ролику пользователи Сети в большинстве своем отнеслись к обновлению Vesta благосклонно, однако многие посетовали на неподъемную цену для автомобиля бюджетного класса.

Предполагается, что возобновление производства новой «Весты» произойдет не раньше 2023 года, когда конвейер для ее сборки переедет из Ижевска в Тольятти. При этом бывшая площадка, с которой сходили автомобили этой модели, будет превращена в технопарк и в будущем займется выпуском электрического Lada Largus.