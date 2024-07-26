Kia выпустит конкурента Tesla Model 3: как будет выглядеть кроссовер EV4

Линейка электрокаров Kia продолжает расширение. Вслед за батарейным «паркетником» для массового сегмента EV3 к премьере готовится еще один представитель этого класса – кроссовер EV4. Цифровые рендеры дизайнеров «NY Mammoth» дают первое представление о том, чего можно ждать от внешности этой модели.

Ожидается, что EV4 станет отражением модели EV3 и будет повторять все визуальные решения линейки электрокаров EV, но кузов машины построят слегка в ином ключе.

Ожидается, что новинка Kia получит купеобразный силуэт и относительно невысокий клиренс, который превратит ее не в традиционного представителя сегмента SUV, а в нечто вроде кросс-хэтчбека.

У батарейной модели будут вертикальные блоки светотехники с молниеобразными линиями дневных ходовых огней, широкий воздухозаборник в нижней части бампера, потайные дверные ручки и пластиковый обвес, интегрированный в крылья и двери.

Автомобиль позиционируется как конкурент Tesla Model 3, но при этом корейская новинка должна оказаться заметно дешевле американца.

На выбор покупателей предложат как вариант с одним электромотором, так и с двумя (полноприводная версия), а в качестве тяговой батареи задействуют блоки на 58,3 и 81,4 кВт/ч. Самый емкий аккумулятор обеспечит EV4 запас хода более 600 километров.

Премьера нового электрокара Kia EV4, который бросит вызов «Тесле», состоится до конца 2024 года.