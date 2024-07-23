Consumer Reports назвал лучшие электромобили: в списке оказалась только одна Tesla

Аналитики издания «Consumer Reports» протестировали за прошлый год порядка 50 электромобилей и выставили каждому из них оценки. Но в окончательный список машин, которые рекомендуют к покупке, из них оказались включены только 14 моделей. Но какие из них?

Электромобилем с самым высоким рейтингом оказался BMW iX, заработавший 84 балла из 100 возможных. Баварский батарейный SUV был признан лучшим в том числе в роскошном сегменте, где обошел Genesis GV60 с рейтингом 75 баллов, Lexus RZ с оценкой 74 балла, Audi Q4 e-tron (71 балл) и Audi Q8 e-tron (70 баллов из 100).

Но если взглянуть на более приземленную категорию электрокаров, которые представлены в массовом сегменте, то здесь лидерами стали корейцы.

Первое место занял Hyundai Ioniq 6, набравший в тестах впечатляющие 83 балла из 100. Корейский седан удостоился похвалы за быструю зарядку постоянным током, хорошую шумоизоляцию, а также плавное и быстрое ускорение. А на второй позиции в этом списке расположился кроссовер Kia Niro Electric, получивший от «CR» 71 балл из 100.

В категории более дорогих автомобилей первенствовал BMW i4 с результатом в 83 балла из 100, которому удалось обойти Porsche Taycan (76 балла).

Высшие награды в классе двухрядных кроссоверов достались Kia EV6, вернувшемуся домой с 77 баллами из 100. Следом на ним расположилась единственная в этом списке Tesla – кроссовер Model Y (72 балла из 100), следом за которой выстроились Nissan Ariya и Ford Mustang – оба получили оценку в 70 баллов.

Замкнул список лучших электрокаров Kia EV9, оказавшись единственным представителем сегмента трехрядных батарейных кроссоверов. Качества машины оценили в невероятные 98 баллов из 100 возможных.