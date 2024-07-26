«Убийца» Toyota Land Cruiser 300 от Nissan – раскрыты сроки премьеры 

Компания Nissan максимально приблизилась к тому, чтобы полностью рассекретить новое поколение своего флагманского внедорожника Patrol. Автомобиль с индексом Y63 разрабатывается на протяжении нескольких лет и за это время успел обрасти рядом подробностей. А некоторые представители Nissan даже не постеснялись заявить, что он окажется лучше своего потенциального конкурента Toyota Land Cruiser 300.

Этой ночью японцы фактически подтвердили дату премьеры нового «Патрол». До его дебюта остается всего ничего.

Как пишет австралийский портал «CarExpert», тизеры свежей генерации Patrol начнут появляться уже в августе, а полноценная премьера модели состоится в третьем или четвертом квартале японского финансового года – то есть в период с октября 2024 по март 2025 года.

Ходят слухи, что в новом поколении «Патрол» продолжит быть двойником роскошного Infiniti QX80, прошедшего модернизацию в прошлом году. Вместо 5,6-литрового V8 под его капотом расположится 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом.

Связку новому мотору составит 9-скоростная автоматическая коробка передач, пришедшая на смену «семиступке».

Ожидается, что внедорожник заметно изменится внешне, получив более современный экстерьер с брутальными чертами, а также сможет похвастать всеми самыми передовыми технологиями Nissan.