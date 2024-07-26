«Серый» дилер начал торговать в России французским спорткаром с гоночной историей

Компания Renault возродила французскую марку Alpine, специализирующуюся на спортивных авто в 2016 году, а годом спустя в ее современной линейке появился первенец – спорткар A110. Автомобиль является родственником знаменитого гоночного болид, который в свое время был победителем множества соревнований, и считается настоящей легендой автоспорта.

До недавнего времени машину продавали только в Европе, но, как стало известно Daily-Motor.Ru, теперь ее можно купить и в России.

Автомобиль приехал на наш рынок по параллельному импорту и представляет собой купе 2024 года выпуска, укомплектованное 1,8-литровым бензиновым турбомотором мощностью 252 лошадиные силы. Ассистирует ему семискоростная роботизированная коробка передач компании Getrag и задний привод.

Длина французского спорткара составляет всего 4,2-метра, ширина равна 1,8-метрам, а высота 1,2-метрам. Благодаря алюминиевому шасси вес 2-местного купе равен тонне с небольшим (1080 кг).

С нуля до первой «сотни» автомобиль разгоняется за 4,4-секунды, а максимальная скорость машины достигает отметки в 250 километров в час.

Во Франции Alpine A110 стоит от 65 тысяч евро или 6 миллионов рублей по нынешнему курсу, но в России этот автомобиль, разумеется, оценен заметно дороже. За спорткупе, ввезенное по «серым» схемам, просят 8 миллионов 500 тысяч рублей.