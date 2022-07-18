В Сети показали потенциально возможный кроссовер «ЗИЛ Русбил»

В последнее время в России все чаще начали ходить разговоры о возможном возрождении легендарных советских брендов. Первым из них стал «Москвич», под который был куплен бывший завод Renault в московских «Текстильщиках», а позже появились слухи о возможном возобновлении выпуска автомобилей под брендами «Волга» и «Победа». Независимые дизайнеры пошли еще дальше, решив представить, как мог бы выглядеть новый кроссовер марки «ЗИЛ».

В качестве исходника для «паркетника», которому придумали замысловатое название «Русбил», по мнению авторов изображений, мог выступить немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan. До февральских событий он был локализован в России и сходил с конвейера завода VW в Калуге. Окончательное решение о закрытии этого предприятия немецкая сторона еще не приняла, однако уже известно, что производство на другой площадке в Нижнем Новгороде возобновлено не будет.

В случае, если бы фантазии независимых дизайнеров суждено было осуществиться, «ЗИЛ Русбил» получил бы тот же кузов, что и исходник.

Агрегатная линейка также перекочевала бы с Tiguan и в переднеприводной версии состояла из 1,6-литрового бензинового «атмосферника», выдающего 90 или 110 лошадиных сил, а также «механики» или классического гидротрансформатора.

Что касается полноприводного кроссовера, то ему под капот достался бы 1,4-литровый «наддувный» мотор мощностью 125 или 150 лошадиных сил, агрегатированный роботизированной трансмиссией.

Разумеется, в реальности ни о каком начале выпуска в Калуге кроссовера «ЗИЛ», в основе которого будет лежать Tiguan, речи не идет. На это не пойдет ни сам Volkswagen, фактически объявивший об уходе из России, ни потенциально возрожденная марка, которой пришлось бы выплачивать немецкой стороне так называемый «роялти», отдавая большую часть дохода с продаж модели ее правообладателю, что лишит такое производство финансового смысла.