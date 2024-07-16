Второе поколение кроссовера Volkswagen T-Roc покрасовалось на первых рендерах

Появление компактного кроссовера Volkswagen T-Roc датировано 2017 годом. Впоследствии автомобиль успел обзавестись оспортивленным вариантом с индексом «R», а затем пережить рестайлинг (в 2021-м). Сейчас немцы работают над второй по счету генерацией этой модели, которая, по слухам, увидит свет в 2025 году.

Французское издание «Automobile-Magazine» выяснило, чего ожидать от этого проекта, показав новый T-Roc на первом рендере, а также раскрыв подробности о его потенциальном техническом оснащении.

Актуальный кроссовер Volkswagen T-Roc

Недавно прототипы этой модели выехали на первые тестовые испытания, что позволило независимым дизайнерам пофантазировать на тему того, как T-Roc поменяется внешне по сравнению с предшественником.

Рендер нового поколения кроссовера Volkswagen T-Roc

По мнению художников, машину ждут эволюционные перемены, которые по большей части будут заметны в ее «фронте». Так, к примеру, кроссоверу достанутся новые фары с переделанной светотехникой, соединенные черной полосой с интегрированной в нее светодиодной подсветкой.

Традиционная решетка канет в Лету, которую заменит массивный воздухозаборник в нижней части бампера, переливающийся в глубокие отсеки для противотуманок по краям.

Корма машины изменится еще существеннее, чем передняя часть. У нового T-Roc будет другая пятая дверь, переделанный бампер и новый блок фонарей, простирающийся от одного заднего крыла к другому.

Длина кроссовера, по слухам, прибавит до 4,3-метров, которые сейчас являются стандартами в сегменте таких SUV.

Под капотом новинки расположится 1,5-литровый мотор TSI на 115 и 150 л.с., связку которому составит довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора. В качестве альтернативы этому варианту предложат 2-литровый дизельный двигатель и гибридную силовую установку на 204 лошадиные силы.

В продажу новый VW T-Roc поступит ориентировочно в середине 2025 года.