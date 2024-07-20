Эксперты назвали дорогостоящие проблемы в кроссоверах Volkswagen Atlas (Teramont) 

Список моделей Volkswagen пополнился кроссовером Atlas семь лет назад. Изначально предлагавшийся в Штатах «паркетник» постепенно выбрался за пределы этой страны и начал предлагаться во многих странах мира, в том числе в России (под именем Teramont). Несмотря на большой энтузиазм со стороны автопроизводителя, этот вседорожник так и не стал одной из лучших моделей VW. И на то есть несколько причин.

Как пишет «Motorbiscuit», спрос на Atlas (Teramont) не превратил машину в бестселлер из-за нескольких проблем, которые выявились при эксплуатации этого кроссовера его покупателями.

Так, к примеру, у модели 2018 года были обнаружены такие неисправности как проблемы с датчиками, которые глушили двигатель из-за неправильной подачи в камеру сгорания бензина и воздуха, а их ремонт оказывался дорогим.

Кроме того, Atlas страдал от утечек охлаждающей жидкости. Причем не только из радиатора, а еще из прокладок и трубопроводов. Замена каждого из этих компонентов выливалась владельцам таких машин в серьезные затраты.

Часть дефектов в случае с «Атласом» перенеслась и на его следующие модельные годы, в том числе на 2019-й и 2021-й. Одной из самых неприятных неисправностей последнего является проблема с потерей давления топлива и связана она с поломкой топливного насоса.

Менее серьезными дефектами, которыми страдали такие машины, стали «глюки» с мощностью, проявляющиеся в подергиваниях автомобиля при резкой смены манеры езды.