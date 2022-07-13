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Помогать собирать автомобили «Москвич» России будет Иран. В перспективе новая «Волга» и «Победа»

От: Алексей Шмидт
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Несмотря на уход Renault из России, технологии французского автопроизводителя могут вернуться на экс-завод западной компании, которая сейчас носит название «Москвич». Реализовать эту задумку позволит сотрудничество российского предприятия с Ираном. По информации российского центра «Иранцы за рубежом», такая договоренность между сторонами уже имеется. 

Как утверждает источник, предварительное соглашение включает в себя производство иранских автомобилей на мощностях предприятия «Москвич». Кроме того, о подобном сотрудничестве может идти речь и в случае с другими заводами в России, такими как площадки в Набережных Челнах и Елабуге. Там иранская сторона могла бы начать выпуск своих автомобилей под другими легендарными советскими брендами, такими как «Волга» и «Победа». 

По словам главы центра Мирза Гази Аббаса Мослема, Иран имеет собственные технологии и лицензии от Renault, Peugeot и Mercedes, а Россия может предоставить ему собственные внушительные производственные мощности, которых у страны Персидского залива сейчас нет. 

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Стоянка свежесобранных автомобилей в Тегеране

Что касается ближайших планов завода «Москвич», то в списке перспективных моделей пока указано пять автомобилей: 4 кроссовера и один седан.

Главным партнером столичного предприятия станет «КамАЗ», который совсем недавно показал слайды всей запланированной линейки «Москвичей», сильно напоминающих машины JAC, а затем опроверг в прессе слухи о том, что автомобили возрожденного советского бренда будут китайскими.

По словам представителей Камского автозавода, снимки слайдов модельного ряда «Москвичей» не демонстрируют дизайн будущих автомобилей. 

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