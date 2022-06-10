Volkswagen заплатит сотрудникам завода в России за решение уволиться

Концерн Volkswagen, формально владеющий автосборочной площадкой в Нижнем Новгороде, решил расстаться со своими сотрудниками по-европейски. Персонал завода, насчитывающий порядка двухсот человек, по-прежнему остается в режиме простоя, однако для него подготовлен вариант расторжения договора по соглашению сторон с определенными преференциями.

Как сообщает европейское издание «Auto News», компания предложила своим сотрудникам подписать заявление об уходе по собственному желанию. Для тех, кто решит пойти на этот шаг, предлагается сбалансированный пакет льгот.

Если работник автосборочного предприятия VW в Нижнем Новгороде подпишет заявление об увольнении по соглашению сторон до 17 июня, то ему будет перечислено пособие в размере шести окладов, а те, кто сделает это чуть позже (до 29 июня), получат пять зарплат.

Кроме того, за покинувшим завод по собственному желанию персоналом сохранится пакет медицинского страхования, который будет действовать до конца этого года, а также его личное IT-оборудование.

Отдельно отмечается, то предложение уволиться и получить особые преференции от Volkswagen распространяется исключительно на работников нижегородского подразделения VW в России.

Напомним, фактически Volkswagen не является владельцем завода в Нижнем Новгороде, а выпускает на его мощностях модели Skoda Octavia, Karoq, Kodiak и Volkswagen Taos в рамках договора с «Группой ГАЗ». До 24 февраля сборку машин концерна осуществляли работники самого «ГАЗа», а представители Volkswagen занимались лишь контролем.

Решение расстаться с персоналом нижегородского предприятия может говорить о том, что планов по возобновлению выпуска машин на этом заводе у компании уже нет.