Дизайнеры «раздели» тестовые прототипы нового Volkswagen Atlas (Teramont)

Выпуск кроссоверов Volkswagen Atlas, изначально предназначенных для рынка США, стартовал в 2017 году. Впоследствии эта модель выбралась за пределы Штатов и даже предлагалась в России, но под именем Teramont. Сейчас немцы работают над следующей генерацией «Атласа», которая, по слухам увидит свет в 2026 году.

Дизайнеры портала «CarsCoops», заручившись шпионскими фотографиями тестовых прототипов новых VW Atlas из австрийских Альп, подготовили первые рендерные изображения такого кроссовера без какого-либо камуфляжа, а журналисты этого же издания раскрыли об этой модели первые подробности.

Шпионские фото прототипов нового VW Atlas в камуфляже

Спереди совершенно новый Atlas должен обзавестись переработанным бампером с широким нижним воздухозаборником, украшенным ромбовидным сетчатым рисунком. Новые светодиодные фары кроссовера получат многослойный вид, который органично впишется в верхнюю решетку радиатора.

Рендер нового VW Atlas без камуфляжа

Двигаясь в сторону, кузов машины приобретает более обтекаемый профиль с менее выраженными крыльями, «потайными» дверными ручками и массивной панорамной стеклянной крышей.

Сзади следующая генерация Atlas должна получить зубчатый бампер, упрощенную пятую дверь и светодиодный блок фонарей, растянувшийся во всю ширину кормы, и внешне напоминающий светотехнику нового «Тигуана».

Интерьер VW Tiguan

Ожидается, что предстоящий 3-рядный кроссовер VW предложит гораздо больше внутреннего пространства, нежели Atlas первого поколения. В оснащение машины должны войти самые современные водительские ассистенты, а также 15-дюймовый сенсорный планшет с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и интеграцией с ChatGPT.

В основе автомобиля будет лежать платформа MQB Evo с 2-литровым 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом и улучшениями по сравнению с актуальной 269-сильной «турбочетверкой» и 8-диапазонным «автоматом».

При этом некоторые версии кроссовера почти наверняка окажутся подключаемыми гибридами, взяв пример с Tiguan (вариант на 268 л.с. с батареей на 19,7 кВт/ч). Привод, как и прежде, можно будет выбирать между передним или полным.

Ближайшими конкурентами нового Atlas видят Honda Pilot, Hyundai Palisade, Mazda CX-90, Kia Telluride и другие модели этого сегмента.